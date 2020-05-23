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"Артист попал в беду": Шнуров послал сосиски голодающему Пригожину

Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Сергей Шнуров отреагировал на сетования весьма обеспеченного Иосифа Пригожина по поводу отсутствия работы в эпоху коронавируса. Артист написал обличающее стихотворение, где высмеял звездное семейство продюсера.
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин недавно пожаловался на потерю львиной доли заработка из-за карантина. Он сообщил, что все артисты стремительно беднеют после введения ограничений и отмены концертов. Теперь бедствующим знаменитостям приходится "проедать" скопленные запасы денег. Сергей Шнуров не мог пройти мимо такого неоднозначного заявления.

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Лидер группы "Ленинград" посчитал выпад Пригожина подходящей темой для очередного сатирического опуса. В стихотворной форме Сергей Шнуров напомнил, что многие певцы заработают за счет "фанеры", и предложил накормить семейство Пригожина и Валерии сосисками из ближайшего продуктового магазина.

"Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши, Исхудал совсем поди? Правду не замажешь ложью, Ведь артист попал в беду! Так поможем люди божьи, Кто чем может на еду", – творчески иронизирует скандальный музыкант (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. редакции).

Подписчики поддержали любимого исполнителя. "Западные артисты помогают бедным, российские ноют, что бедные – это они", "Кто больше всего пострадал – это шоу-бизнес, как им всем плохо в их дворцах", "Надо им помочь, могу пенсию свою им перевести!", – смеются и негодуют в комментариях подписчики.

Автор: 23 мая 2020, 21:34 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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