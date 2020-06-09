Родственники погибшего в ДТП с участием Ефремова водителя: Это убийство

Племянница Сергея Захарова считает, что актер совершил преднамеренное убийство. Она будет настаивать на максимальном наказании для Михаила Ефремова. "Нам, если честно, от этого легче все равно не станет, так как человека уже не вернуть", – добавила Ксения.
У Захарова остались жена, двое детей и пожилая мать. Незадолго до происшествия мужчина переехал вместе с супругой в Москву. Сергей работал охранником, собирал стеллажи для магазинов, а потом устроился курьером и развозил продукты.
Напомним, что страшная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. Машина актера пересекла двойную сплошную и врезалась в фургон Сергея Захарова. Последнего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался.
Виновника ДТП отправили на экспертизу – оказалось, что он был сильно пьян. В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело. Утром 9 июня актера отпустили из полиции под подписку о невыезде. Решается вопрос об аресте.
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