В гроб краше кладут: названа стоимость посмертного макияжа Норкиной

Жизнь Юлии Норкиной оборвалась на даче в Подмосковье, где она с супругом и детьми находилась на самоизоляции. О причинах смерти кривотолки ходят до сих пор – кто-то говорит о спровоцированном переживаниями за детей инфаркте, кто-то полагает, что ведущая боролась с тяжелой болезнью, а кто-то думает, что она просто устала жить...
Убитый горем супруг – журналист Андрей Норкин – и дети покойной организовали очень достойные похороны Особое внимание было уделено посмертному макияжу покойницы Им занимался профессионал – танатокосметолог.
Корреспондент "Дни.ру" выяснил подробности такой работы. "Я всегда прошу родственников дать как можно больше прижизненных фотографий покойного, чтобы попытаться воспроизвести мимику, – рассказал специалист. – Для посмертного макияжа используется специальная танатокосметику, театральный грим и люксовая гражданская косметика. Если все сделать правильно, то близким будет казаться, что дорогой им человек в гробу улыбается. Задача танатопрактика – помочь родным легче перенести боль утраты".
Танатокосметолог рассказал, что трупные пятна скрываются специальным корректором, с помощью румян можно приблизить облик покойного к прижизненному, тональный крем помогает скрыть одуловатость. Вообще же весь арсенал средств, которые используется, стоят около 250 тысяч рублей.
Косметолог внимательно рассмотрел снимки умершей Норкиной и пришел к выводу, что ее посмертный макияж был сделан безупречно. Стоит такая услуга в Москве около 7 тысяч рублей.
Напомним, что нередко знаменитости еще при жизни выбирают того, кто будет отвечать за посмертный макияж. Например, Людмилу Гурченко в гробу красил ее личный стилист Аслан Ахмадов.
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