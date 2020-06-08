"Отец!": Кравец с гостинцами рвется в палату к Джигарханяну

Певицу Алену Кравец часто называют "матерью Терезой" российского шоу-бизнеса. Сердобольная красавица всегда спешит на помощь к сирым, больным, обездоленным, убогим. Для нее отдать частицу души – такая же острая необходимость, как занятие музыкой.

Новость о том, что актер Армен Джигарханян попал в больницу, застигла Алену Кравец во время занятия йогой. "Я тут же бросила делать растяжку и начала собираться, искать самый красивый парик и сексуальное платье, зная, как актер ценит женскую красоту, – рассказала "Дни.ру" Алена. – Тут же выяснила, где находится артист и стала собирать гостиницы".

"Он – любимый актер не только мой, но и моей мамы, – пояснила душевный порыв Алена. – Он мне как отец, ведь у него многому научилась – юмору, выдержки, стойкости, терпению. У него была не самая счастливая личная жизнь, и у меня случались драмы".

Кравец собрала Джигарханяну фруктов, консервов, печенья. "Я говорила с Виталиной Цымбалюк-Романовской – третьей женой Армена Борисовича – и она мне рассказала, что он любит, от чего ему лучше воздержаться", – пояснила Алена.

Напомним, что на прошлой неделе Кравец собрала очень хороший продуктовый набор перебивающейся с воды на квас Людмиле Поргиной. "Я купила полсотни упаковок сухой лапши и картофельного пюре быстрого приготовления, которые можно долго хранить, ирисок, маргарина, гречки, растительного масла, сухариков и других нужных продуктов. Узнала адрес дачи и с водителем отправлю Людмиле Андреевне гостинец. Не дам ей умереть от голода!" – рассказывал светская львица.