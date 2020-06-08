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"Противно смотреть": похваставшегося богатством Плющенко пристыдили

Евгений Плющенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пока одни звезды шоу-бизнеса жалуются на безденежье, другие на карантине становятся только богаче. К последним можно отнести фигуриста Евгения Плющенко.
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На днях спортсмен показал поклонникам красный автомобиль Porsche. В инстаграм-аккаунте Евгений Плющенко опубликовал фотографию, где он стоит рядом с машиной. "Мой цвет настроения – красный", – коротко озаглавил кадр фигурист.

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Евгений Викторович Плющенко фигурист

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Снимок возмутил многих пользователей. По их словам, спортсмену не следует хвастаться богатством в тяжелый для россиян период. "Зачем выставлять такие фото? Одни понты", "На самом деле ты мерзкий тип! Противно смотреть на зажравшуюся семейку", – пристыдили звезду подписчики.

Нашлись и те, кто оценил кадр. Поклонники заявили, что Евгений Плющенко заработал на автомобиль честным трудом. "Когда вы все спали по утрам, и у вас всех были каникулы, он пахал", "Красный цвет любят сильные люди", "Восхищаюсь Вами", – поделились мыслями пользователи.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что жена фигуриста Яна Рудковская стала жертвой насмешек. Во время прямого эфира в соцсети продюсер заявила, что ей понравился клип на песню Светланы Лободы "Пуля-дуля".

Знаменитость оговорилась. На самом деле композиция бывшей солистки группы "ВИА Гра" называется "Пуля-дура". На оплошность Яны Рудковской обратили внимание пользователи. Они смонтировали шуточный ролик.

Автор: 8 июня 2020, 09:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Рудковской и Плющенко

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