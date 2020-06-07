"Только не рожай": дочь Машкова высказалась о беременности матери

В детстве Мария Машкова очень болезненно восприняла уход отца из семьи. Владимир Машков и Елена Шевченко расстались, когда их дочь была еще совсем маленькой. Актер навещал девочку по праздникам.
Наследница звезды театра и кино в своем инстаграм-аккаунте вспомнила один из семейных праздников, на котором ее родители воссоединились. Ее мать в то время уже ждала сына от мужа Игоря Лебедева.
Дело было в столичной коммуналке на Речном вокзале. "Был накрыт стол для десять одноклассников, кресла и стулья стояли впритык к стенам. Мой папа, только что снявшийся в лучшей, на мой взгляд, своей роли: в фильме "Американская дочь", был у меня на празднике... официантом", – поделилась артистка.
По словам Марии Машковой, ее мама стояла в дверях очень красивая с огромным животом и почему-то грустно улыбалась. "А я думала: "Пожалуйста, только не рожай!" Это лучший день в моей жизни!" – написала дочь Владимира Машкова.
Этой историей девушка поделилась накануне десятилетия своей старшей дочери Стефании. У актрисы есть еще одна наследница – восьмилетняя Александра. Знаменитость с детьми и мужем Александром Слободяником живут США.
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