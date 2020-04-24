Пережившая сильнейший стресс дочь Машкова самоизолировалась с семьей в США

Дочь актера и режиссера Владимира Машкова рассказала о жизни в условиях самоизоляции. Звезда сериала "Не родись красивой" Мария Машкова и ее семья находятся в США.

Артистка замужем за музыкантом Александром Слободяником-младшим. У пары две дочери – девятилетняя Стефания и семилетняя Александра.

В Соединенных Штатах Америки введен карантин. Жители стараются как можно реже покидать жилища. Мария Машкова и ее супруг проявляют сознательность и стараются не выходить из дома.

В "Сторис" личного "Инстаграм" артистка показала, чем занимается в свободное время. Звезда сериала учит французский язык. Осваивать чужую речь артистке помогает специальное приложение. Продемонстрировала Мария и то, как развлекаются ее дочки: Стефания и Александра устраивают импровизированные выступления. Иногда Машкова присоединяется к домашним концертам наследниц и исполняет задорные танцы.

Накануне Мария Машкова призналась, что, возможно, скоро привыкнет к затворничеству. Более того, находиться в четырех стенах ей со временем может понравиться. "Меня потихоньку засасывает", – написала актриса.

Не так давно Мария Машкова пережила сильнейший стресс. Звезда сериала "Не родись красивой" оказалась в разлуке с мужем и детьми. Актриса не могла попасть из России, где живут ее родители, в США. Еще до закрытия государственных границ, авиасообщение работало с перебоями: несколько раз рейсы артистки отменяли. Марии Машковой пришлось обращаться за помощью в посольства обоих стран.