"Они обязательно появятся": Машкова на карантине деньги беспокоят меньше всего

Уханьская зараза заставила знаменитость понервничать. Дочь режиссера, актриса Мария Машкова, долгое время не могла вернуться на родину из США. Дома артистку ожидали супруг и отпрыски. В Россию наследница Владимира попала только с третьей попытки.
Режиссер продолжает трудиться даже на карантине. Машков занимается саморазвитием, а также общается со студентами. С подопечными знаменитость проводит онлайн-беседы.
Владимир Машков подчеркнул, что деньги в данной ситуации заботят его меньше всего. Артист мечтает, чтобы пандемия наконец отступила. "Деньги – это временная вещь. Если будем работать – значит, они обязательно появятся", – сказал режиссер в эфире ток-шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
Напомним, 11 апреля на сцене Большого театра прошел трехчасовой концерт. Мероприятие посвятили медикам, которые сейчас сражаются с коронавирусной инфекцией. Выступление знаменитостей транслировали в прямом эфире. Владимир Машков был частью концерта. Режиссер читал стихи.
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