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"Кем ее только не называли": Александр Домогаров откровенно о любимой женщине

Александр Домогаров. Фото: Dmitry Konstantinov/Russian Look/www.globallookpress.com
Александр Домогаров рассказал, как проводит режим самоизоляции. Популярный актер признался, что уже более десяти лет счастлив с одной женщиной.
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По словам Александра Домогарова, первеы две недели дискомфорта не ощущалось, наоборот, появилась возможность как следует отдохнуть и выспаться. Однако когда наступил апрель, артиста стала напрягать "непонятность" ситуации. К счастью, он отвлекся на бытовые дела, связанные с земельным участком, в поселке, где он живет, тоже появились проблемы: несколько дней не было воды. А еще актер развлекал себя просмотром военных фильмов.

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Александр Юрьевич Домогаров актер театра и кино

При этом он категорически опроверг слухи о том, что якобы на карантине спивается. Александр Домогаров искренне не понимает, откуда такое берут люди. "Извините, но я дома могу заниматься чем угодно, правильно? Это мое личное пространство. Могу лежать, могу ходить, могу спать, могу выпивать. Да, не без этого. Но почему нужно немедленно меня записывать в алкоголики?! Сняли на видео, увидели лично – пожалуйста, публикуйте. Но голословно что-то утверждать о человеке. Я развожу руками..." – высказался актер.

Режим самоизоляции, который ввели из-за пандемии коронавируса, артист проводит с любимой женщиной. "Уже 11 лет я живу с Татьяной. Ее в прессе кем только не называли – помощницей, подругой, вплоть до жены..." – отметил Александр Домогаров. При этом уточнять ее статус он все же не стал.

Как и прочие, актер ощущает финансовые трудности, однако не все так плохо, в панику он не впадает. Александр Домогаров продолжает выплачивать зарплату своим помощникам, никого не уволил, ведь с ними он работает уже много лет и ему жалко терять ставшими близкими людей.

Актер не теряет оптимизма. В начале июля он рассчитывает вернуться к репетициям спектакля "Ричард III". " Говорят же, что "Ричард" – это такая "темная" тема. Как "Макбет" или наша "Пиковая дама". Советуют их не касаться. Но мы коснулись – и ожидаемо "получили" по полной программе", – заключил Александр Домогаров.

Автор: 5 июня 2020, 09:33 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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