Покинувший Москву футболист Тарасов скучает по дочкам

Футболист вынужден быть вдали от семьи из-за работы. Дмитрий Тарасов уехал в Татарстан.

Судя по всему, Тарасов очень тоскует по дочкам. Накануне спортсмен опубликовал трогательное фото в соцсетях. В кадре он запечатлен вместе с наследницами: Миланой, которой скоро будет два года, и четырехмесячной Евой.

В комментариях фанаты спорили, пытаясь определить, на кого больше похожи девочки. Большинство интернет-пользователей пришли к выводу, что Милана растет папиной копией, между тем Ева унаследовала черты мамы, модели Анастасии Костенко. "Дети – чудо😍😍😍", – написала одна из поклонниц.

Также звезда футбола порассуждала о том, как важно сейчас выражать благодарность медикам. В борьбе с коронавирусной инфекцией врачи находятся на передовой.

По пути из Москвы в Казань Дмитрий заметил вдоль дорог рекламные щиты с лицами докторов. Акцию запустили, чтобы поддержать медиков. Инициативу Дмитрий Тарасов похвалил.

"Хорошо, что и у нас благодарят вот так: на щитах, на витринах магазинов, постами в соцсетях. Сегодня узнал, что даже начали волонтеров представлять к госнаградам", – рассудила звезда спорта.

По словам Дмитрия Тарасова, очень важно, чтобы уважение к профессии врача сохранилось и после пандемии. Люди склонны забывать хорошее. Все те, кто рисковал жизнью ради спасения других, заслуживают благодарности.