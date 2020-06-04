Сати Казанова победила страшную болезнь

Сати Казанова поделилась с поклонниками необычной историей исцеления от хронического заболевания. Певица считает это настоящим чудом.



Артистка много лет страдала псориазом – аутоиммунным заболеванием. Выглядит ее проявление довольно пугающе – пятнами на коже. В своем инстаграм-аккаунте звезда рассказала, что поражения кожи у нее сократились на 80%. Это произошло после визита к родителям.

Сати Казанова сообщила, что пожаловалась маме на ситуацию, которая, как ей в тот момент казалось, объективно вызывала гнев. Родительница знаменитости спросила, что случилось, и артистка разрыдалась, рассказывая о ситуации.

По словам звезды, она сбросила "все доспехи и маски" и попросила маму просто обнять и пожалеть ее,как маленькую девочку. В этот момент с Сати Казановой произошло нечто очень важное. Она обрела "нужную часть себя".

Самым удивительным было то, что на следующий день она обнаружила, что хронический псориаз, который тогда был на стадии обострения, на 80% сошел. Это событие очень вдохновило певицу.