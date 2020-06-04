Красавчик из "Иванушек" впервые рассказал о романе с Жанной Фриске

Участник группы "Иванушки International" Кирилл Андреев стал очередным звездным гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Он рассказал, что стало причиной смерти его коллеги Олега Яковлева, и о романе с Жанной Фриске.

Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Игорь Сорин буквально взорвали шоу-бизнес. Под предводительством продюсера Игоря Матвиенко коллектив стал мегапопулярным. До того, как стать певцом, Кирилл работал моделью. До сих пор его называют самым красивым участником "Иванушек International".

Несколько лет назад стало известно о смерти Олега Яковлева, пришедшего в коллектив и впоследствии заменившего Игоря Сорина, погибшего при загадочных обстоятельствах. Олегу не было и 50 лет. "Цирроз печени", – озвучил диагноз Яковлева Кирилл Андреев.

Из-за своей внешности был любимцем женщин. За ним буквально волочились дамы. Однако в какой-то момент свое сердце Кирилл отдал певице Жанне Фриске. По словам Андреева, они прятались по гримеркам и гостиничным номерам. Между ними была настоящая страсть.

Кирилл Андреев передал Лере Кудрявцевой свой разговор с Жанной Фриске. Певица признавалась ему, что мечтает о семье. Однако им с Кириллом Андреевым не суждено было оформить отношения. Свою жизнь певец связал с Лолитой Аликуловой. Они вместе уже 20 лет. У них есть взрослый сын Кирилл.

А вот личная жизнь Жанны Фриске не успела сложиться. Она познакомилась с белорусским телеведущим Дмитрием Шепелевым, а потом забеременела от него. Свое интересное положение артистка скрывала до последнего. Незадолго до родов сияющая от счастья Жанна дала откровенное интервью и снялась в фотосессии.

Весной 2013 года Фриске родила сына Платона. Незадолго до этого она уехала в Америку. Там мальчик и появился на свет. Однако счастье материнства оказалось омрачено. Вскоре Жанна узнала, что у нее опухоль в голове. Борьба с раком длилась на протяжении двух лет, однако летом 2015 года певица умерла.