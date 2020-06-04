"Сестричка" Исаева поделилась запрещенным кадром с похорон Началовой

Юлия Началова была самым известным клиентом у пиарщицы Анны Исаевой. Причем певица так доверяла ей, что называла своей "сестричкой". А первым человеком, с которым Исаева познакомилась за кулисам, был музыкант Сергей Крылов.
"Это случилось именно на том концерте, где я впервые увидела Вовку Преснякова (сегодня – один из клиентов Исаевой – Прим. ред.) в артистическом кафе, – вспоминает Анна. – Нет, я никогда не фанатела и не бегала по концертам. В тот вечер меня выгуливала моя приятельница из Екатеринбурга, чей дядя по случаю оказался Арцибашевым. Я не помню, как я впервые попала в квартиру, которую Крылов снимал. Но очень хорошо помню его песню про ковер, лежащий на полу, и висящий на стене "двоюродный ковер".
"Серега всегда мыслил неординарно. В квартире стоял кумар, было накурено, – продолжает Исаева. – Тогда я не знала, что Сережа поддерживал юную Юлю Началову. И что мы с ним на равных будем стоять на похоронах".
В подтверждение этих слов Исаева выложила уникальный кадр, сделанный 21 марта 2019 года на Троекуровском кладбище столицы. На нем убитая горем Исаева в черном платке что-то говорит Крылову. Напомним, фотосъемка в траурном зале во время прощания была запрещена.
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