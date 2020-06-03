"Происходит уже беспредел!": из квартиры больной коронавирусом Погребняк сделали проходной двор

Мария Погребняк возмущена тем, что ее семью замучили проверками из-за пандемии коронавируса в России. В дом знаменитого футболиста и светской львицы часто наведываются полиция и медики.

В своем инстаграм-аккаунте бизнес-леди пожаловалась поклонникам на сложившуюся ситуацию. Она заявила, что их квартира стала проходным двором. У девушки появились сомнения в необходимости таких посещений.

"У нас происходит уже беспредел!" – поделилась Мария Погребняк. Блогерша сообщила, что помимо того, что она пять раз в день отправляет фото в соцмониторинг, снимать ее семью приезжают врачи. Кроме того, ей позвонили стражи порядка.

"Мы что, преступники?" – недоумевает жена Павла Погребняка. Она уверена, что большинство россиян после таких мер вообще не будут сообщать о том, что больны.

В итоге знаменитость решила пойти на крайние меры – вовсе не открывать двери. С представителями правопорядка она намерена общаться только по телефону или через домофон. Кроме того, она отметила, что в период пандемии коронавируса в России стало много грабежей и фактов мошенничества.

Напомним, Мария Погребняк ранее рассказывала, что из симптомов коронавируса у нее проявились слабость, отсутствие обоняния и боль в горле. Звезда посетовала, что тяжелее всех в их семье болезнь переносят ее мама и свекровь. Она отмечала, что больше переживает о сыновьях, муже и родителях, чем о себе.