Галустян стал ведущим КВН

Михаил Галустян получил новую работу. Юморист стал ведущим КВН.

Накануне стало известно, что телеканал СТС запускает шоу под названием "Детский КВН". Премьера проекта состоится 15 июня в 09:00 мск. Вести программу будет юморист Михаил Галустян. Его напарницей станет восьмилетняя Ева.

В шоу примут участие 36 команд, которые прошли отбор в рамках фестиваля КВН в Анапе. На сцене выступят ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Курска, Самары, Омска, Краснодара, Владикавказа, Грозного и других городов.

Михаил Галустян обрадовался, когда ему предложили вести детскую версию популярной передачи. По его словам, КВН уже давно стал его частью. Артист называет себя клубным, веселым и находчивым. "Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я скажу: "Мы начинаем КВН!" – цитирует звезду "Московский комсомолец".

В "Детском КВН" члены жюри не будут выставлять оценки. Эксперты станут совещаться в конце каждого выпуска и выбирать команды, которые пойдут дальше. Оценивать выступления детей доверили певицам Пелагее и Нюше, актрисам Екатерине Волковой и Лизе Арзамасовой, дрессировщику Эдгарду Запашному, режиссеру Борису Грачевскому.