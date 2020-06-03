Сын Галкина и Пугачевой довел сестру до слез

Максим Галкин практически каждый день радует поклонников забавными видео с Лизой и Гарри. Дети юмориста и его супруги Аллы Пугачевой очень артистичные и знают, как развеселить не только родителей, но и пользователей Сети.

1 июня Максим Галкин поделился смешным видеороликом, который снял вместе с сыном, дочерью и супругой Аллой Пугачевой. Родители поинтересовались, знают ли Лиза и Гарри о Дне защиты детей. Ответы отпрысков, которые за словом в карман не лезут, привели в недоумение юмориста и певицу.

Не прошло и суток, как Галкин выложил новые кадры. Лиза торжественно объявила своего брата, который должен был показать лучшее в мире кунг-фу. Гарри начал делить на две части пенопластовые панели с помощью головы. Лиза не смогла сдержать смеха, потому что брат выглядел весьма забавно. У девочки даже покатились слезы.

Поклонники в восторге от представления детей. "Всегда приятно смотреть на этих детишек", "Прелестные! Умные, добрые и не зазнавшиеся!" – написали пользователи Сети. В комментариях также отметилась экс-солистка группы "Мираж" Ирина Салтыкова. "Отличное представление", – заявила она.

Недавно подписчики заметили, что дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой очень талантлива. У Лизы есть все шансы стать отличной телеведущей.