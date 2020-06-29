На разведенку Муцениеце обрушилась новая напасть

В начале этого года актриса рассталась с Павлом Прилучным. В социальных сетях Агата Муцениеце разместила видеозапись, где раскрыла правду об отношениях с мужем. По словам знаменитости, супруг злоупотреблял алкоголем и однажды поднял на нее руку.
В середине мая появилась информация о задержании актрисы в Москве. Сотрудники правоохранительных органов остановили Муцениеце во время пробежки и доставили в отделение. Стражи порядка объяснили ей, что нельзя находиться на улице без пропуска, после чего разрешили отправиться домой.
А через несколько недель Муцениеце попала в подмосковную больницу. Врачи обнаружили у звезды сериала "Закрытая школа" бронхит. Прилучный поддержал бывшую возлюбленную в трудную минуту и перевел ей на счет 400 тысяч рублей для оплаты лечения.
В минувшее воскресенье на артистку обрушилась новая напасть. Звезде пришлось несколько часов сидеть в подъезде, потому что дверь ее квартиры не закрывалась. В своем инстаграм-аккаунте Агата Муцениеце заверила, что справится с этой проблемой. "Никакая беда меня не сломит", – сказала она.
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