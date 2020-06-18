Эмин Агаларов рассказал о романе с Полиной Гагариной

Эмин Агаларов объявил о расставании с Аленой Гавриловой спустя полтора года после грандиозной свадьбы. Эта новость стала неожиданной, ведь до последнего пара производила впечатление счастливых супругов, воспитывающих общую дочь Афину.
С тех пор появилось много слухов и предположений о причине развода. В свежем интервью Эмин сообщил некоторые подробности, умолчав о том, почему расстался с женой. "Мы совершенно точно расстались на хорошей ноте с полным пониманием того, что у нас растет ребенок, что мы хотим быть хорошими родителями, чтобы ребенок не чувствовал, что есть какая-то война, недопонимание", – подчеркнул Агаларов.
При этом он сообщил, что дочь живет с Аленой Гавриловой. "Мы этот вопрос обсудили и решили, что так правильно", – пояснил он. Также не идет речи ни о каком разделе имущества. Да и вообще, Эмин заявил, что не жалеет о времени, проведенном с Аленой. Он уверил, что никто никого не предал.
Зашла речь и о певице Полине Гагариной. В Сети муссируются слухи о том, что у них с Эмином Агаларовым роман. Дескать, неспроста почти одновременно появились новости о разводе обоих артистов. Однако Эмин опроверг информацию о романтических отношениях с певицей. Он добавил, что и с телеведущей Юлией Барановской они просто друзья. Агаларов заявил, что вообще не находится ни с кем в отношениях.
За плечами артиста два брака. Тем не менее Эмин настроен оптимистично. Он уверен, что еще будет счастлив в любви.
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