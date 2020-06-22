"Трудовой день": Волочкова раскорячилась в зале

Анастасия Волочкова поспешила поделиться со своими подписчиками неожиданной радостью. Балерина вернулась к своим трудовым будням и вновь раскидывает ноги в сторону, демонстрируя изумительную растяжку.

Анастасия Волочкова хорошо известна своим поклонникам не только как красавица и блестящая балерина, но и как чрезвычайно трудолюбивая танцовщица. Именно поэтому с таким энтузиазмом она отнеслась к возвращению к репетициям.

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Своим подписчикам в "Инстаграм" Анастасия Волочкова подарила фотографию, сделанную в момент тренировки. В кадре балерина предстала раскинув ноги в широчайший шпагат, при котором одну ногу она закинула на валик. К сожалению, свое восхищение пользователи Сети выразить не смогли – танцовщица заблокировала для всех возможность оставлять комментарии.

В разделе "Строис" Анастасия Волочкова рассказала больше подробностей про свое возвращение к тренировкам в зале. "Вот опять начинается мой трудовой день. Сейчас самое главное – начать, разогреться. Но я очень люблю это время, потому что когда я в балетном зале – это просто мое счастье, потому что я одержима своим творчеством и любимым делом", – призналась балерина.

Отметим, за день до тренировки в балетном зале Анастасия Волочкова похвасталась визитом в салон красоты, который наконец начал принимать гостей после вынужденного постоя из-за коронавируса. Как наведенная красота переживет тяжелые тренировки, которыми любит изнурять себя балерина, покажет время.