"Забрал все, что я накопила": Волочкова сообщила об ограблении

В середине нулевых бывшая прима Большого театра вышла замуж за доктора юридических наук Игоря Вдовина. Однако позже оказалось, что брак был фиктивным.

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин не поставили никаких штампов в паспортах. Позже балерина пояснила, что это было сделано намеренно, чтобы избежать раздела имущества в случае развода. Тем не менее, бывший спутник все же сумел "оттяпать" часть состояния танцовщицы.

Волочкова рассказала, что Вдовин занял у нее три миллиона долларов и даже написал расписку, обещая вернуть каждый рубль. Тем не менее, свой долг мужчина до сих пор не погасил. Когда артистка показала ему написанную им расписку, он заявил, что ничего ей не должен, а этот документ не имеет никакой юридической силы.

"Он меня фактически ограбил. Забрал все, что я накопила за свою жизнь. Нам с Аришей было буквально не на что жить", – рассказала Анастасия Волочкова в своей книге "Плата за успех".

Волочкова рассказала, что первое время Вдовин оплачивал коммунальные услуги и аренду ее офиса, но потом прекратил это делать. Балерина возмущается, что в настоящее время ее бывший возлюбленный продолжает жить на ее деньги, хотя даже будучи в отношениях с Анастасией во всю пользовался тем, что принадлежало ей.

"Он отнял у меня все, шикует за мой счет, содержит своих любовниц на мои деньги", – считает Анастасия Волочкова.





