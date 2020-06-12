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Кристина Асмус получила удостоверение следователя СК РФ для работы с онкобольным врачом

Кристина Асмус получила удостоверение следователя СК РФ для работы с онкобольным врачом

Кристина Асмус. Фото: АГН Москва/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Обычно супруга российского комика Гарика Харламова наполняет свои профили в социальных сетях десятками селфи и фотографиями себя любимой в различных образах и одежде. Но последний снимок стал куда более интригующим.
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Кристина Асмус опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором она запечатлена в форме сотрудника Министерства внутренних дел России. Еще больше поклонники актрисы удивились следующему кадру, с помощью которого она похвасталась своим новым удостоверением следователя СК России.

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В описании к публикации Асмус пояснила, что и документ и полицейская форма были сделаны для съемок сериала "Герой по вызову", который был снят еще два года назад, но отложен на дальнюю полку по неизвестным причинам. Кинолента повествует о враче, у которого обнаружили неизлечимую опухоль мозга. Ради спасения тех, чья судьба еще не предрешена, он решается на рискованную совместную работу с правоохранителями.

Кристина Асмус признала, что прежде ей не доводилось играть следователя, но это роль стала для нее одной из любимых. Она добавила, что сериал не будет похожим на обычный полицейский детектив. По словам актрисы, в нем будет много юмора и интересных диалогов.

Подписчики Кристины единогласно заявили, что ей идет полицейская форма. Однако они не упустили возможность лишний раз напомнить ей про скандальную постельную сцену из фильма "Текст", в шутку выразив надежду, что в "Герое" 32-летней артистке не придется снова раздеваться.

Автор: 12 июня 2020, 20:02 Источник: www.instagram.com ✓ Надежный источник

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