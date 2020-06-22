Больше не топ: Билана лишили самого дорогого

В этом году "Евровидение" отменили из-за коронавируса. Однако организаторы конкурса решили устроить трансляцию старых выпусков и заодно провести новое голосование. Диме Билану не повезло.

В 2008 году первое место занял российский исполнитель с композицией Believe. К сожалению, на этот раз песня не вошла даже в топ-5. После подсчета голосов оказалось, что Диме Билану баллов хватает лишь на то, чтобы скромно расположиться на девятой строчке.

На этот раз первое место присудили украинке Ани Лорак, которая тогда заняла вторую строчку с треком Shady Lady. Стоит отметить, что в 2008-м разрыв между первой и второй позицией был минимальным – забавно, как все изменилось через 12 лет.

Артистка не стала скрывать, что ей безумно приятно возглавить топ исполнителей "Евровидения". На своей странице в "Инстаграм" звезда поблагодарила зрителей за любовь и поддержку.

Дима Билан пока отмалчивается. Он не спешит комментировать ситуацию, хотя поклонники уже завалили его вопросами в соцсетях. Артист последнее время активно работает над новым клипом на композицию "Химия" – возможно, ему просто некогда.

Напомним, в 2008 году Россия заняла на "Евровидении" первое место, набрав 272 балла. Украина оказалась на втором с 230 голосами. Следом шли Греция и Армения.