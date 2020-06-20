Алексея Ягудина арестовали в США за вождение в нетрезвом виде

Фигурист был приглашен на программу "Прямой эфир", там он и вспомнил о своей езде за рулем автомобиля пьяным. Олимпийский чемпион по фигурному катанию признался ведущему передачи Андрею Малахову в том, что жалеет о своем поступке до сих пор.
Обсуждая ситуацию, разыгравшуюся вокруг Михаила Ефремова, многие звезды смогли рассказать неприятные ситуации из личного опыта. Стоит отметить, что большинство из них связаны с алкогольным опьянением.
Алексей Ягудин признался, что сам однажды сел за руль в нетрезвом виде. За что фигуриста и арестовали органы правопорядка США. По словам Ягудина, в результате он лишился некоторых контрактов, заключенных с американскими партнерами. Олимпийский чемпион уверен, что подобные случаи меняют психику человека на всю жизнь.
На протяжении 2,5 дней Алексей Ягудин слушал определенные лекции, разъясняющие нарушителям последствия вождения в нетрезвом виде. Когда в студии речь зашла о смертельном ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, фигурист не смог сдержать эмоций.
"Продолжая тему алкоголя, у меня была неприятная ситуация в Соединенных Штатах. Меня арестовали за езду за рулем в нетрезвом виде. Все. Контрактов некоторых я лишился. Отсидел несколько дней в специальной комнате. Этот урок я запомнил навсегда", – прокомментировал случившееся Алексей Ягудин.
Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем внедорожника в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном "Лада". Несколько дней назад было опубликовано официальное заявление адвоката артиста Эльмана Пашаева. Защитник Ефремова пояснил, что виновнику аварии было бы морально легче, если бы пострадавшие согласились на компенсацию. Однако он решил оставить попытки договориться с ними и сменить позицию. Сейчас юрист намерен провести жесткий разговор с Михаилом Олеговичем, с целью уговорить его доверить суду определять размер возмещения ущерба семье погибшего.
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