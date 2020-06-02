Как себя чувствует дочь солиста "На-На" после удаления опухоли из головы

Старшая дочь некогда популярного певца Владимира Левкина Виктория легла под нож хирурга, когда ей диагностировали опухоль головного мозга. После операции и лечения 26-летняя женщина рассказала о своем состоянии.

Недавно Виктория Левкина сделала финальную МРТ. Теперь у нее все хорошо. Ей осталось встать на учет к онкологу и принимать специальные витамины. У Вики боевое настроение, причем такое было с первого дня после операции.

"В какой-то момент подломила необходимость делать лучи совместно с химией. Но получала их небольшими дозами и перенесла их нормально. Сейчас о болезни ничего не напоминает, ну, разве что у меня теперь новая прическа", – отметила Виктория, у которой пока почти лысая голова.

Настроенная оптимистично дочь Левкина даже в больнице после операции умудрялась работать. Она занимается молодежью с активной жизненной позицией. "Для нас главное – не получение прибыли, а качественный детский отдых, подготовка вожатых и волонтеров на разные проекты и мероприятия", – сообщила Левкина.

При этом с детства Вика мечтала стать актрисой. На протяжении десяти лет она занималась в театре-студии, даже снялась в ряде картин. А после школы пыталась поступить в несколько театральных вузов. Однако на конкурсах "слетала". В итоге Виктория получила образование по специальности"организация работы с молодежью".

Несмотря (а может, и благодаря) на свой неутешительный диагноз, Виктория Левкина чувствует себя счастливым человеком. У нее произошла переоценка ценностей, а еще она поняла, насколько "крутая и любящая" у нее семья. И действительно. Ради выздоровления и благополучия дочери Владимир Левкин даже воссоединился с бывшей супругой. Они вместе оказывали поддержку наследнице.

Виктория поблагодарила своих друзей: "Хочу им сказать, что без них мне было бы намного сложнее и я их очень люблю!"