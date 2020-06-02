"Не стыдно": Бузова похвасталась дорогущим кольцом с бриллиантами

Поющая ведущая продемонстрировала аксессуар в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. По данным телеграм-канала "Только никому", оно стоит около десяти тысяч долларов.
Авторы канала считают, что звезда начала получать дивиденды от пиара с блогером Давидом Манукяном. "Так можно и дальше строить любовь на публику. Не стыдно", – написано в сообщении.
Отметим, что Ольга Бузова уже больше года счастлива в отношениях с бойфрендом. Знаменитость не раз говорила, что мечтает снова выйти замуж. При этом недавно она призналась, что ни одна свадьба не может спасти отношения, если в паре есть конфликты и непонимание.
Несмотря на то, что Ольга Бузова с блогером демонстрируют идиллию в отношениях, многие россияне считают их роман пиар-ходом с целью получения новых подписчиков. Злопыхатели считают, что парень просто использует телеведущую для "раскрутки".
Поклонники же верят в любовь звездной пары. К тому же, ранее парень сделал безумный поступок ради Ольги Бузовой – набил на руке татуировку с ее именем.
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