Жена Тарасова широко раздвинула ноги и скрючилась в стиле Волочковой

Дмитрий Тарасов уехал в Казань две недели назад, чтобы подготовиться к предстоящим матчам. Футболист перешел в клуб "Рубин". Недавно он приезжал в Москву на сутки, чтобы навестить Анастасию Костенко и двух дочерей – Милану и Еву. Встреча была очень романтичной. Модель даже поделилась интимным фото в своем инстаграм-аккаунте.
Как только супруг покинул дом, Анастасия приступила к занятиям спортом. Молодая мама хочет прийти в форму, которая у нее была до родов. Кадры с тренировок жена Тарасова показывает своим подписчикам.
Последний снимок Костенко сделала 1 июня. Она продемонстрировала свое умение делать "мостик". Анастасия оперлась на руки и левую ногу, а правую задрала вверх. Упражнение ей показалось не сложным, но попотеть все-таки пришлось.
"Глаза чуть не вылетели", – написала супруга футболиста.
Кстати, подобные снимки регулярно делает Анастасия Волочкова. Балерина также не прочь принять удивительную позу и похвастаться растяжкой.
Подписчики восхищаются тем, что Костенко не пропускает тренировки. Модель привыкла отчитываться перед поклонниками о физических нагрузках, и это, по всей видимости, позволяет ей находиться всегда в тонусе.
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