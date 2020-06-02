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Дети поставили Пугачеву и Галкина в тупик неожиданным заявлением

Алла Пугачева и Максим Гаклин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой стали настоящими звездами. Во многом благодаря забавным видео, которые артисты выкладывают в свои инстаграм-аккаунты. На этот раз юморист и певица решили снять ролик ко Дню защиты детей.
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В Сети появилось видео, на котором запечатлены все члены семьи – Алла Пугачева, Максим Галкин, Лиза и Гарри. Сначала юморист решил поинтересоваться у наследников, какой праздник отмечается 1 июня. Мальчик и девочка не растерлись и ответили, что сегодня День защиты детей.

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Продолжила примадонна российской эстрады. Она спросила Лизу и Гарри, от кого нужно защищать их. В следующее мгновение сын артистов поразил неожиданным высказыванием: "От взрослых". "А кто от взрослых будет защищать?", – вполне резонный вопрос задал Галкин своим детям. "Взрослые", – ответили один в голос наследники. Далее выдала Лиза: "Папа, предоставь нас самим себе!". После этого дети спешно покинули общество родителей.

Галкин и Пугачева остались в недоумении от слов наследников. Артистка поинтересовалась у супруга, понял ли он Лизу и Гарри. Юморист ответил, что нет. Видеоролик заканчивается на смехе супругов.

Пользователи Сети остались в восторге от увиденного. Они отметили, что дети Аллы и Максима развиты не по годам. "Им уже можно открыть свой детский театр", – написал один из подписчиков. "Ну какие же они забавные", – отметил другой.

Автор: 2 июня 2020, 08:30 Источник: Instagram
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