"Переезжаю сюда жить": Анастасия Волочкова покинула Москву

Анастасия Волочкова покинула свой роскошный особняк и отправилась на юг России. Балерина осталась под таким приятным впечатлением, что объявила о переезде.

Анастасия Волочкова наслаждается морем, солнцем, теплом и природой Астрахани. Артистка обнародовала несколько фотографии и видео из поездки.

"Меня встретили с букетом пионов, организованный для меня как приятный сюрприз любимым человеком (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).🌺🙏 И первое место, куда я направилась – это театр Оперы и Балета", – объявила Анастасия. Как утверждает артистка, здесь она давала благотворительные концерты с местными ребятами.

Балерина осталась под приятным впечатлением. "Такой прекрасный театр! И вообще, я влюбилась в Астрахань! Тут такие светлые и позитивные люди! Я никому не отказала в возможности сфотографироваться", – сообщила Волочкова.

К слову, в Астрахани у балерины есть недвижимость. Речь идет о нескольких квартирах в одном жилом комплексе. "Я подумываю переехать жить в этот солнечный город !🐣💃 А танцевать буду в Оперном театре. И зал балетный будет построен в этом комплексе", – поделилась планами балерина.

Анастасия Волочкова проведала свои апартаменты в Астрахани и осталась вполне довольна. "Мне так нравится этот солнечный город! Люди! Рыбалка! Лотосы! Театр! Кремль! Я переезжаю сюда жить!😊🌺💃 Будем соседями😊" – сказала балерина. Она уточнила, что это произойдет, когда будет завершен ремонт.

Напомним, что Анастасия Волочкова инвестировала в строительство элитного жилого комплекса в Астрахани, где ей принадлежат 22 квартиры. Это случилось несколько лет назад, однако дом еще не готов. Самая скромная однокомнатная элитная квартира в новостройках Астрахани стоит 2,5 миллиона рублей. Получается, минимальная цена 22 квартир балерины – 55 миллионов рублей.