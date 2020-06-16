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Волочкова устроила мастер-класс по шпагату после демонстрации интимного места

Волочкова устроила мастер-класс по шпагату после демонстрации интимного места

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитая танцовщица уверена, что шпагата много не бывает. Но на сей раз она приготовила для своих подписчиков нечто действительно особенное.
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Анастасия Волочкова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте необычное видео, снятое в тренажерном зале. Она предстала перед поклонниками стоящей в голубой майке и длинных розовых штанах рядом с многочисленными спортивными снарядами.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Через несколько секунд становится понятно, что такой выбор обстановки был сделан не случайно. Анастасия торжественно объявила о начале мастер-класса по шпагату и сразу же перешла к "обучению". Балерина уселась на пол и на счет "раз" закинула правую ногу на некий снаряд, так, что ее ступня оказалась на уровне плеч. На счет "два" танцовщица вытянула вторую ногу в сторону, а затем вытянула корпус вперед и как следует прижала ягодицы к полу, оказавшись в "привычной" для многих позе.

К слову, на днях Анастасия Волочкова убедительно доказала, что владеет мастерством растяжки на высшем уровне. Она исполнила настоящий акробатический трюк, умудрившись сделать вертикальный шпагат в машине. Оставив одну ногу в салоне автомобиля, она вскинула вторую ногу вверх через люк на крыше машины.

Однако артистка не предусмотрела, что в процессе такого перформанса ее юбка задралась, обнажая все, что под ней находится. После этой публикации пользователи Сети выразили беспокойство, что "шпагатомания" Волочковой может свидетельствовать о наличии психических проблем у балерины и посоветовали ей обратиться к врачу.

Автор: 16 июня 2020, 23:56 Источник: www.instagram.com ✓ Надежный источник

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