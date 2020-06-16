Волочкова устроила мастер-класс по шпагату после демонстрации интимного места

Анастасия Волочкова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте необычное видео, снятое в тренажерном зале. Она предстала перед поклонниками стоящей в голубой майке и длинных розовых штанах рядом с многочисленными спортивными снарядами.
Через несколько секунд становится понятно, что такой выбор обстановки был сделан не случайно. Анастасия торжественно объявила о начале мастер-класса по шпагату и сразу же перешла к "обучению". Балерина уселась на пол и на счет "раз" закинула правую ногу на некий снаряд, так, что ее ступня оказалась на уровне плеч. На счет "два" танцовщица вытянула вторую ногу в сторону, а затем вытянула корпус вперед и как следует прижала ягодицы к полу, оказавшись в "привычной" для многих позе.
К слову, на днях Анастасия Волочкова убедительно доказала, что владеет мастерством растяжки на высшем уровне. Она исполнила настоящий акробатический трюк, умудрившись сделать вертикальный шпагат в машине. Оставив одну ногу в салоне автомобиля, она вскинула вторую ногу вверх через люк на крыше машины.
Однако артистка не предусмотрела, что в процессе такого перформанса ее юбка задралась, обнажая все, что под ней находится. После этой публикации пользователи Сети выразили беспокойство, что "шпагатомания" Волочковой может свидетельствовать о наличии психических проблем у балерины и посоветовали ей обратиться к врачу.
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