Собчак готова на интрижку с разведенным Агаларовым ради хорошего секса

Во время шоу участники должны оставлять провокационные комментарии под фотографиями популярных личностей в "Инстаграм". Если звезды отказываются по какой-либо причине делать это, то подвергаются своеобразному наказанию. Например, в одном из заданий нужно было прокомментировать внешность людей и сказать, с кем бы ты переспал, а кого бы "обоссал".
На выбор Ксении Собак предоставили Эмина Агаларова, Алексея Навального, Тину Канделаки, Светлану Лободу и Виталия Мутко. Супруга Константина Богомолова должна была опубликовать их фото в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта, но перед этим рассказать, что бы с ними сделала.
Бывшую подругу Канделаки Собчак без сожаления отдала под раздачу. Звезда несколько раз с наслаждением уколола экс-коллегу в эфире Comment Out. Например, в шутку спросила, почему человек весом 70 килограммов постоянно рекламирует спорт, намекая на габариты Тины.
Блогера Алексея Навального жена режиссера с радостью бы затащила в постель. Она отметила, что как политик мужчина ей не нравится, а вот в сексе у него явно есть потенциал. "Люблю садо-мазо, мне кажется, он может", – сказала Ксения Анатальевна.
Также "блондинка в шоколаде" не против поразвлечься с Эмином Агаларовым. Телеведущая охарактеризовала его, как "вполне себе факабл". "Для мужчины грустные брови – примета хорошего секса", – заявила журналистка в студии Comment Out. Напомним, сейчас артист и бизнесмен вновь стал завидным женихом – недавно он сообщил о расставании со второй супругой.
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