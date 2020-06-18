Родившая жена Александра Малинина сильно располнела

Для супруги известного исполнителя Александра Малинина стала катастрофой резкая прибавка в весе. Эмма поправилась сразу на два размера.

Эмма Малинина в авторский колонке рассказала об отношениях мужчины и женщины, причем затронула весьма пикантную тему – секс. Акушер-гинеколог, супруга певца Александра Малинина отметила, как важно, чтобы в сексуальной жизни мужчины и женщины была гармония. По ее мнению, тут все зависит не только от внешности дамы, а от ее шарма, от подачи себя.

Разумеется, важно следить за внешним видом. Эмма вспомнила, какой катастрофой для нее стала резкая прибавка в весе в связи с рождением двойни – Фрола и Устиньи. Малинина призналась, что поправилась на 27 килограммов.

"У меня всегда был 42-й размер одежды. Помню, когда детям было четыре месяца, мне предстояло сопровождать Сашу на деловой прием. Я поехала в магазин и выбрала черный костюм довольно свободного кроя 46 размера. У меня были слезы на глазах!" – призналась Эмма.

Александр видел ее переживания и старался их не усугублять. "Он знает, что я самоедка и самый строгий свой критик. Я сразу пересмотрела питание, а через некоторое время стала заниматься с тренером", – сообщила Малинина.

Когда детям было примерно девять месяцев, Эмма вернулась в прежний вес. "Все возможно, нужно только захотеть!" – заявила супруга прославленного артиста.

Александр и Эмма Малинины 30 лет в браке. Жена певца убеждена, что секс крайне важен – он "цементирует" отношения. "Мы до сих пор устраиваем медовые месяцы, делаем сюрпризы друг другу, придумываем романтические путешествия, ходим на свидания", – отметила Эмма.