"Объявят бойкот": какое наказание ждет высмеявшего десантников Киркорова

На поп-исполнителя Филиппа Киркорова обрушилась волна критики после ролика о десантниках. О шумихе вокруг певца высказался телеведущий Иван Ургант.

На днях в Сети появилось юмористическое видео, где артист исполняет роль десантника Егорова. Герой звонит бывшему сослуживцу Мартынову, чтобы вспомнить времена, когда они спали под одним одеялом. "А не выпить нам водочки, штык мне в жопу?", – спросил у собеседника Киркоров.

Многие россияне посчитали видео оскорбительным. В частности, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов потребовал, чтобы артист принес публичные извинения и удалил ролик в социальных сетях. В противном случае исполнителю грозит суровое наказание.

Помощница Филиппа Киркорова заступилась за певца. Екатерина Успенская попросила всех недовольных обратиться с замечаниями к каналу СТС и режиссеру Марюсу Вайсбергу, которые придумали этот скетч. По ее словам, звезда "исключительно играла роль".

Мимо разразившегося скандала не смог пройти телеведущий Иван Ургант. В эфире своей вечерней программы на Первом канале он посмеялся над случившимся. Шоумен предположил, что 2 августа десантники отомстят артисту: они объявят ему бойкот. Песни Киркорова не прозвучат "ни из одной машины, фонтана или гитары".