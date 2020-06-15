Жена Реввы встала на защиту высмеивающего десантников Киркорова

После того как Филипп Киркоров опубликовал новый выпуск юмористического проекта "#ВМаскешоу", где предстает в образе десантника и, согласно сценарию, намекает на интимную близость с мужчиной, разгорелся скандал. Некоторые не оценили юмор народного артиста и потребовали извинений.

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