Помощница Киркорова оправдалась после нападок из-за грязного скандала

Помощница исполнителя отметила, что скандальное видео принадлежит каналу СТС и сериалу "В Маске шоу". Поэтому она посоветовала адресовать все вопросы режиссеру Марюсу Вайсбергу и телеканалу. Именно он готовили сценарий нашумевшего скетча.
Представительница певца удивилась тому, что на певца обрушился шквал критики и негатива. "Филипп исключительно играл роль", – заявила Екатерина Успенская.
Напомним, недавно в инстаграм-аккаунте звезды появилась запись, на которой Филипп Киркоров предстал в образе десантника. Видео было записано для юмористического скетч-шоу.
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Филиппа Киркорова извиниться за ролик. Он назвал этот сюжет отвратительным, так как певец, по его мнению, оскорбил два важных символа – тельняшку и берет. Экс-главы ВДВ порекомендовал артисту извиниться и удалить видео "для своего же блага".
Популярные темы форума
Почему у Путина снизился рейтинг?
а вы будете голосовать?
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Ефремов ДТП
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Джигарханян снова в больнице.
Заголовки публикаций СМИ в инете
Карантин отменили!!!
Не рожайте от жадных