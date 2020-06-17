Цветущая Гагарина вызвала восхищение своим видом после карантина

Теперь певица часто находится в разъездах или на съемках. Пока ее нет дома, за маленькой дочкой Мией присматривает ее муж Дмитрий Исхаков.
Недавно Полина съездила в Санкт-Петербург, а также выступила на Красной площади в День России. А несколько дней назад Полина Гагарина приняла участие в съемках интеллектуального шоу.
Она выступила со своим новым хитом "Небо в глазах". Элегантное черное платье без бретелек подчеркнуло стройную фигуру исполнительницы, а дополнили образ туфли на высоком каблуке.
Игроки одарили Полина Гагарину аплодисментами. А поклонники восхитились тем, как звезда выглядит после карантина. В Сети они оставили массу лестных комментариев. "Красотка", "Поля очень милая", – высказались россияне.
Напомним, по слухам, в настоящее время в семье Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова не все гладко – якобы пара даже подала на развод. Супруги не комментируют ситуацию.
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