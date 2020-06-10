"Лоб в лоб": пьяный вусмерть Панин за рулем внедорожника устроил аварию

На фоне скандального ДТП, произошедшее по вине пьяного Михаила Ефремова, признаться в похожем поступке решил Алексей Панин. Актер вспомнил случай, когда также садился за руль в нетрезвом виде и устроил аварию.

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