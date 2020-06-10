Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Шоу-бизнес

"Лоб в лоб": пьяный вусмерть Панин за рулем внедорожника устроил аварию

Алексей Панин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
На фоне скандального ДТП, произошедшее по вине пьяного Михаила Ефремова, признаться в похожем поступке решил Алексей Панин. Актер вспомнил случай, когда также садился за руль в нетрезвом виде и устроил аварию.
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Это было тогда, когда Алексей Панин встречался с Марией Александровой. Пьяный актер сел за руль ее автомобиля по помчался по Москве.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

В какой-то момент Панин врезался в другую машину. Вероятно, обошлось без жертв. Автомобиль получил серьезные повреждения. Актер до сих пор должен денег Александрвой. "Я пьяный на ее RAV4 лоб в лоб влетел в человека. Машина была всмятку", – вспоминает Алексей. Кстати, это случилось недалеко от того места, где на днях произошло смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова.

Панин отмечает – ему повезло. Несмотря на то, что актер несколько раз управлял автомобилем в состоянии опьянения, его всегда "проносило". Сейчас Алексей не имеет права садиться за руль.

Напомним, ранее Панин поддержал Ефремова, по вине которого умер человек. Актер считает, что никто не имеет права судить Михаила Олеговича. Кроме того, заслуженному артисту, по его мнению, ни в коем случае нельзя садиться в тюрьму. Алексей считает, что Ефремов – гений.

Автор: 10 июня 2020, 20:26 Источник: НСН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

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