"Знает, что такое дно": Ургант высмеял скандалиста Панина

Телеведущий в эфире Первого канала разнес Алексея Панина. Актеру не могут простить выходку на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.

Иван Ургант упомянул Алексея Панина в своем вечернем шоу, комментируя новость о погружении российского глубоководного аппарата "Витязь" в Марианскую впадину. Ведущий назвал его актером в кольчуге, скафандре и с рулеткой, отправленным на исследование углубления. "Этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно", – пояснил Ургант.

Напомним, что в ходе церемонии прощания с Михаилом Кокшеновым Алексей Панин сделал несколько замечаний в адрес покойного. Актер подметил, что на похоронах больше журналистов, чем друзей его коллеги. Также Панин негативно высказался о режиссерских способностях Кокшенова.

Эпатажного артиста попросили покинуть ритуальный зал. Позже на Панина обрушился шквал критики со стороны звезд. Продюсер Марк Рудинштейн назвал его "гадом и жлобом вне человеческих законов".

Как писали "Дни.ру", Алексей Панин рассказал, что Михаил Кокшенов был обычным человеком, с которым спокойно можно было "пить, варить сосиски и снимать кино". Также он вспомнил, как подрезал актера на дороге лет десять назад.