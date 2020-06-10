Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Среда
10 июня
Лента новостей
17:08
Пьяный Ефремов закатил скандал в пабе за час до роковой поездки
16:59
Жених сбежал от Гузеевой из-за симпатий к Панину: Помоечник!
16:52
Поклонники сериала "Великолепный век" обсуждают редкое фото 76-летней Небахат Чехре: Любимая Валиде-Султан
16:42
Панин закрыл грудью Ефремова: Мишу нельзя сажать в тюрьму
16:21
Асмус разнесли за отборную матерщину
16:18
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2020 года
16:05
"Не могу я врать": Панин объяснил свой побег с похорон Кокшенова
16:04
Звезда "Кухни" Ксенофонтова осудила Соловьева: С наслаждением и рвением взялись за уничтожение Ефремова
16:01
Трое пострадавших: на северо-западе Москвы произошла массовая авария
16:01
Стала известна еще одна причина скандального развода Юлиана и Анастасии
16:00
Володин: Поправки к Конституции укрепят механизм парламентского контроля
15:54
Житель Подмосковья заказал убийство сожителя своей бывшей жены
15:39
Как выглядит певица МакSим после жуткой аварии
15:35
Разин – о покушении на Шатунова: Погиб от рук убийцы
15:33
"Сами не без греха": Бородина встала на защиту Ефремова
15:17
"Лучший злодей Голливуда" впервые стал отцом
15:13
Преступника Ефремова отправляют на принудительное лечение от наркомании
15:12
Глава Минпромторга: Дефицита и резкого роста цен удалось избежать
15:10
Актрис Климову и Вуличенко выставили из караоке: Идите туда, где недорого
15:09
"Дни.ру" дарят подарки: сертификаты на четыре билета в кино
15:06
"Это ужасно": Разин сообщил о встрече с Ефремовым
14:50
Внук Юдашкина восхитил россиян модельной внешностью (видео)
14:42
Сябитова раскритиковала современные свадебные тенденции: Это не гавайская вечеринка
14:38
Рассказавшая о ссоре с ухажером Варнава изменилась до неузнаваемости
14:31
"Я влюбился сразу": Олег Газманов расстался с женой и стал жить с другой женщиной
14:29
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
14:11
Загремевшая в больницу Муцениеце рассказала о дорогущем лечении
14:08
Собчак бурно отреагировала на удаление фильма "Унесенные ветром" из-за расизма: Начнем запрещать и жечь на площадях?
14:03
Белорусский политик: Лукашенко перешел к силовому варианту сохранения власти
14:01
Под Москвой задержали банду автоподставщиков
13:46
Бойфренд Бузовой разбился на машине во время съемок нового клипа
13:40
Боня жестко ответила высмеявшей ее Самбурской: Актрисулька
13:37
В разговорах о пассажирах пьяного Ефремова поставлена точка
13:29
"Гоните в шею!": вскрылась бессовестная ложь Казаченко о Норкиной
13:18
"Это невозможно": Новикова потрясена внезапным уходом
13:15
В Одессе рухнул жилой дом
12:58
Возлюбленная погибшего в аварии с Ефремовым разрыдалась на шоу: Мне кажется, что он вернется домой
12:55
"Уже наказан": Яббаров из "Дома-2" призвал не портить жизнь устроившему пьяное ДТП Ефремову
12:52
Дату выплаты пенсий в России перенесут из-за праздника: в ПФР озвучили подробности
12:51
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
12:50
Экс-чиновница отсудила 120 тысяч у семьи сбитого ребенка
12:35
Адвокат нашел законный способ спасти душегуба Ефремова от тюрьмы
12:34
Обнажившая грудь Дарья Мороз принимает поздравления
12:20
Сбежавшую от королевской семьи Маркл обвинили в крупной краже
12:10
Родные делят шикарное наследство погибшего от коронавируса Трушкина
12:08
Коронавирусом в России за сутки заболели 8404 человека
12:06
Екатерина Кузнецова о роли женщины легкого поведения: Так хотелось сыграть
11:59
Названа самая безопасная страна в мире
11:51
Наследство целительницы Джуны пропало
11:28
Смертельное ДТП с участковым попало на видео
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"В тяжелом состоянии и без сознания": к Михаилу Ефремову приехала скорая помощь
"Шлю лучи поддержки": Собчак встала на защиту севшего пьяным за руль Ефремова
Суд вынес решение по делу Ефремова после вызова скорой помощи в зал
"Чьей еще ты смерти ждешь?!": Аманти плюнула в плясавшую у гроба Норкиной Цымбалюк-Романовскую
"Много непонятных вещей": Яковлева озвучила сенсационные детали аварии с Ефремовым
Бузова показала свою неприлично дорогую обувь
Шоу-бизнес
Асмус разнесли за отборную матерщину

Асмус разнесли за отборную матерщину

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус выложила на своей странице в "Инстаграм" фотографию, которую сопроводила разбором нецензурного слова. По мнению поклонников, миловидной актрисе не пристало материться.
прочитано 336 раз

Супруга Гарика Харламова, несмотря на ангельскую внешность, любит жестко пошутить. Например, не так давно девушка разыграла подписчиков, выложив фотографию с накладным животом, а затем даже показала фейковые роды в ванне.

ПО ТЕМЕ

Асмус в халате пожаловалась на отсутствие мужской ласки

"Дважды увозили на скорой": Асмус поделилась жуткими подробностями о своем состоянии

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Судя по всему, Кристина Асмус за словом в карман не полезет. В последней публикации звезда дала морфологический разбор популярного русского ругательства. "*** – существительное, неодушевленное, мужской род, 2-е склонение; то, что не поддается никакому описанию (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила актриса.

Пользователи "Инстаграм" не оценили юмор и набросились на артистку, пишет "Экспересс газета". "Уроки русского языка от Кристины Асмус", "Откуда, ты – ангелочек, знаешь, что такое ***? Поверь, ты еще близко к нему не стояла. И не дай бог", "Кристинка, не матерись", "Ужасный, кошмарный, чудовищный", "Ты с ним еще не знакома, погоди", – заявили несогласные.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Прекрасная Кристина Асмус�� Повезло Харламову? Фото: www.instagram.com/asmuskristina #асмус #харламов #дниру

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Особенно много комментариев было на горячую тему. Пользователи Сети предположили, что столь лаконичным образом красавица просто высказывает свою позицию. "Это она про Ефремова говорит", "Это то, что сотворил Ефремов... загубил свою жизнь и жизнь Сергея", "Про Ефремова", "Это вы про аварию?", "Синоним поступка одного обоссаного алкаша !" – написали поклонники.

Автор: 10 июня 2020, 16:21 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Дотянулись потными ручонками": подростки-извращенцы опустили голую Асмус

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Белорусский политик: Лукашенко перешел к силовому варианту сохранения власти
Лукашенко предупредил о Майдане в Минске: Сформируют группы боевиков
Политолог объяснил грубое поведение Лукашенко: Обезумел от страха
Три причины, почему Лукашенко отказался признать российский Крым

Шоу-бизнес

Панин закрыл грудью Ефремова: Мишу нельзя сажать в тюрьму
Асмус разнесли за отборную матерщину
"Не могу я врать": Панин объяснил свой побег с похорон Кокшенова
Стала известна еще одна причина скандального развода Юлиана и Анастасии

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Был в машине с любовницей? Сенсационное заявление об устроившем смертельное ДТП Ефремове

Женщина не желает общаться с прессой
Шоу-бизнес

Возлюбленная погибшего в аварии с Ефремовым разрыдалась на шоу: Мне кажется, что он вернется домой

Женщина не сдержала эмоций
Шоу-бизнес

Родные делят шикарное наследство погибшего от коронавируса Трушкина

Что оставил сатирик
Шоу-бизнес

"Это невозможно": Новикова потрясена внезапным уходом

Артистка не может поверить в случившееся

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 11 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 июня 2020 года
Совет на выходные 6-7 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки
Загитова лишилась крупной суммы из-за смертельной пандемии
Светлана Журова потеряла ребенка
Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+