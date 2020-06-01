Певица Елка продемонстрировала большую татуировку на спине

Артистка устроила фотосессию на пустынной московской улице. Певица Елка показала кадры атмосферной съемки.

Артистка запечатлена у опоры моста, который находится недалеко от входа в парк имени М. Горького. Певица Елка позирует в пудрово-розовом плаще и бежевом платье. Волосы и полы одежды вокалистки треплет сильный ветер.

Отметим, что на одном из снимков знаменитость демонстрирует обнаженную спину. На лопатке артистки можно заметить большую татуировку.

Певица Елка предложила поклонникам сделать песню "Мне легко" символом наступающего лета. Беззаботную композицию артистка выпустила в середине мая. Она призывает проще относиться ко всему, что происходит вокруг и слушать свое сердце.

"Супер!!! Нереально красиво, как фантастика. 🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень классная песня. Спасибо за нее огромное🤗", "Не переставай, находи, теряй, не переводи часы на будущее счастье ❤️❤️❤️", "Только вчера там проходил!😉", "Песня красивая👍 Еще бы лето теплое к ней найти😉", – рассуждали поклонники певицы Елки.

Напомним, в недавнем интервью певица Елка призналась, что в детстве стыдилась бедности родителей. Артистка с теплотой вспоминает юные годы, но признает, что материальные проблемы семьи очень огорчали ее. Чтобы чувствовать себя лучше, будущая звезда рано начала работать.