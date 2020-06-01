Пугачева накормила Галкина зеленью из собственного огорода

Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева уже собрали первый урожай. Примадонна накормила мужа зеленью, которая выросла в огороде.

Максим Галкин сообщил поклонникам, что на обед супруга подала ему салат, ингредиенты для которого собрали на приусадебном участке. "Красота! А, нет, сыр подвел. Он точно не на нашем огороде поспел?" - сказал юморист, демонстрируя тарелку с нарезанными овощами и зеленью. Покупными также оказались огурцы.

Алла Пугачева часто радует домочадцев вкусными блюдами. Не так давно, например, Максим Галкин показал в соцсетях казан с домлямой – ароматным узбекским кушаньем. Артист признался, что это блюдо в исполнении Примадонны получается невероятно вкусным. "Специально для тебя, дорогой", - сказала на видео Алла Борисовна.

Отметим, что Пугачева – отличный кулинар. В одном из интервью Галкин признался, что даже профессиональная кухарка нашла чему поучиться у Примадонны.

Свой поварской опыт знаменитость постепенно передает младшей дочери Лизе. Артистка проводит время на кухне с наследницей, где показывает ей всяческие премудрости. Интересно, что дочь Галкина и Пугачевой любит изысканные яства, в том числе красную икру. Ее девочка употребляет с гречневой кашей. Между тем ее брат Гарри не такой гурман: он обожает куриный шашлык и картошку.