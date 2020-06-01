"Бурные три года": бывшая жена Бондарчука откровенно о мужчинах после развода

После расставания супруги осталась в хороших отношениях. Они довольно спокойно разделили имущество, Федор до сих пор помогает бывшей жене материально. Также он участвует в жизни детей и заботится о комфорте дочери с особенностями развития, которая находится в частном пансионате.
Федор Бондарчук почти сразу после развода вступил в отношения с Паулиной Андреевой, пара около года назад сыграла свадьбу. Светлана под венец не спешит, однако тоже счастлива с новым партнером. При этом редактор не скрывает, что несколько лет после расставания с режиссером веселилась от души. "До переезда в квартиру на Патрики у меня были бурные три года", – призналась звезда.
Модель отметила, что за это время у нее было несколько романов. "Если всех, кто был тогда в моей жизни, называть любимыми мужчинами, то туда войдет и Денис Симачев, и другие", – улыбнулась знаменитость.
Все закончилось, когда Светлана Бондарчук познакомилась с Сергеем Харченко. Избранник редактора значительно моложе, однако разница в годах ее не смущает. Они живут вместе, и модель с удовольствием общается с шестилетней Юнной, дочерью любимого мужчины.
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