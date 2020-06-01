"Меня очень расстроило": Бондарчук о свадьбе бывшего супруга с Андреевой

Светлана Бондарчук в беседе с Ксенией Собчак поделилась эмоциями, которые испытала в день, когда ее бывший муж женился на молодой избраннице. Как отметила звезда, ее расстроили комментарии некоторых гостей церемонии.

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