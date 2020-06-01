"Меня очень расстроило": Бондарчук о свадьбе бывшего супруга с Андреевой

Она заявила, что новые отношения – это всегда прекрасно. Положительные эмоции благотворно действуют на человека. "Химия, влюбленность – это замечательно", – добавила Светлана Бондарчук.
Однако ее сильно обидело высказывание, которое позволил себе Александр Роднянский, присутствовавший на бракосочетании Федора и Паулины. Напомним, продюсер в своем блоге заявил, что крайне рад за режиссера, у которого наконец-то началась цветная жизнь вместо черно-белой.
"Меня очень расстроило, что он тогда написал. Это было чудовищной глупостью. Я красивая молодая женщина, что мне от его слов, но за мной стоят мои родители, дети и внуки. Он их обидел", – жалуется Светлана Бондарчук.
Она отметила, что считает поступок Роднянского очень некрасивым. Редактор недоумевает: неужели продюсер сказал бы такое же про себя, если бы разошелся со свой супругой, с которой прожил долгие годы? Очень вряд ли.
Также Светлана Бондарчук отметила, что после развода не делит друзей на своих и бывшего мужа. Ее очень расстроили люди в окружении, которые "разделили мир". "Я их об этом не просила, Федя, я думаю, тоже. Они лично решили так сделать", – сказала модель.
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