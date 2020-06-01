Нетрадиционная любовь и антидепрессанты: как живет юная дочь Михаила Ефремова

В новом выпуске шоу "Секрет на миллион" разоткровенничалась дочь актеров Михаила Ефремова и Ксении Качалиной. Анна-Мария призналась, что из-за проблем с психикой обратилась к специалисту.

Анна-Мария живет отдельно от родителей. Дочь артистов призналась, что иногда ей страшно и одиноко. Мать девушки, актриса Ксения Качалина, подававшая большие надежды, по словам близких, практически спилась. С ней Анна-Мария не поддерживает связь. "Отец чувствует вину за то, что у нас нет контакта с мамой, хотя это мой осознанный выбор", – отметила наследница артистов.

Михаил Ефремов старается поддерживать дочь. У них довольно близкие отношения: Анна-Мария сумела признаться ему в серьезных психологических проблемах. Интересно, что на эти трудности обратила внимание дочь популярного ведущего Леонида Якубовича Варвара Видо.

"У нас много общих интересов. Варя мне сказала, что со мной не все в порядке, мне нужна профессиональная помощь. Некоторое время я это отрицала, но потом тайно от папы сходила к психотерапевту", – рассказала Анна-Мария.

Помощь специалиста положительно сказалась на состоянии дочери Михаила Ефремова. "Сейчас все стабильно, все нормально. Никакой угрозы для общества не представляю. Убивать никого, в том числе себя, уже не собираюсь", – отметила Анна-Мария.

Дочь популярного актера призналась, что принимает антидепрессанты и чувствует себя сонной. Несмотря на пандемию коронавируса и режим самоизоляции, дочь Михаила Ефремова продолжает консультироваться с психотерапевтом, но делает это дистанционно, через интернет.

Что касается личной жизни, по словам Анны-Марии, она себя не причисляет ни к какому полу: ни к мужскому, ни к женскому. При этом девушка не скрывает, что встречается с женщиной. Анна-Мария уже познакомила отца с избранницей. Михаил Ефремов отнесся к ее влюбленности спокойно.