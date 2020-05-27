"Не делайте такое удивленное лицо": дочь Ефремова сообщила Кудрявцевой о желании упрятать мать в психушку

В новом выпуске шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" своими личными историями поделятся дети известных артистов. Так, дочь Михаила Ефремова Анна-Мария не скрывает неприязни к собственной матери, актрисе Ксении Качалиной.

На этот раз в гости к Лере Кудрявцевой придут сразу несколько человек: дочь телеведущего, шоумена Леонида Якубовича Варвара, сын певца Олега Газманова Родион, дочь певца Александра Серова Мишель, сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных (которого за обилие татуировок, в том числе на лице, называют в Сети фриком), дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария.

Девочка появилась на свет в браке актера с актрисой Ксенией Качалиной. Тогда Ксюша была молодой перспективной актрисой, которую называли открытием отечественного кинематографа. Однако этот брак долго не просуществовал. Не сложилась у Качалиной и карьера. Говорят, из-за проблем в личной жизни и в работе Ксения пристрастилась к спиртному.

По слухам, сейчас с актрисой не общаются ни друзья, ни единственная дочь. "Не делайте такое удивленное лицо, когда родители алкоголики, ты особо их не любишь", – заявила 19-летняя Анна-Мария в разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой.

Более того, девушка призналась, что хочет отправить мать в психиатрическую лечебницу.

Анна-Мария призналась, что и сама посещает психотерапевта. Она хочет справиться с теми душевными травмами, которые получила, будучи ребенком. Тогда она жила с матерью, актрисой Ксенией Качалиной. "Моя биологическая родительница регулярно подвергала меня физическому насилию, когда мне было 8-12 лет. Не думаю, что я хочу называть ее таким важным словом, как "мать". Совсем не испытываю к ней любви…" – признавалась в соцсетях Анна-Мария.

Кстати, на шоу "Секрет на миллион" отметилась и старшая дочь певца Александра Малинина Кира. Всю свою сознательную жизнь она прожила в Америке, а потом вернулась в Россию, где снялась в шоу "Пусть говорят", где встретилась с отцом и после которого точит зуб на родителя. Кира утверждает, что отец не хочет с ней общаться, и даже подала на него в суд, обвиняя в том, что он нанес ей душевную травму своим безразличием.