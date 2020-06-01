"Блондинки по понедельникам": Екатерина Стриженова разъехалась с мужем

Екатерина Стриженова высказалась насчет графика прогулок, который ввели в Москве на прошлой неделе. В своем инстаграм-аккаунте она написала, что новые правила развели ее с мужем. Поскольку супруги прописаны в разных домах, они вынуждены гулять каждый по своему расписанию.
Таким образом, встречаться возлюбленные могут лишь два раза в неделю. Этого, по всей видимости, мало телеведущей. Екатерина посмеялась над таким графиком. Она предложила сделать расписание прогулок согласно цвету волос, знаку зодиака или размеру ноги. "Блондинки по понедельникам, брюнетки по вторникам, а рыженькие по средам ", – написала Стриженова.
Пользователи Сети попросили без шуток высказаться на эту тему. Екатерина отметила, что из-за придуманного властями графика лишь возрастает шанс встретиться с соседями, с которыми надо держать рекомендуемую дистанцию в полтора-два метра.
Напомним, что Екатерина больше 30 лет состоит в браке с актером и режиссером Александром Стриженовым. У супругов есть две дочери – 32-летняя Анастасия и 19-летняя Александра.
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