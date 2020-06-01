Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Понедельник
1 июня
Лента новостей
14:09
Повышение пенсий в России c 1 июня: кому положены новые выплаты
14:04
Алла об этом молчала много лет: лучшая подруга Пугачевой рассекретила взрослого сына
14:03
"Слишком нежная фиалка": звезду "Дома-2" выгнали с необитаемого острова
13:55
Нетрадиционная любовь и антидепрессанты: как живет юная дочь Михаила Ефремова
13:42
На лидера петербургской рок-группы завели уголовное дело о педофилии
13:36
"Это кто?": актер Сафонов чуть не проворонил знакомство с будущей женой
13:24
Снявшийся в сериале от Netflix Алексей Воробьев показал снимки с площадки
13:20
"Так это грузчик!": таинственного возлюбленного Волочковой разоблачили
13:14
"Блондинки по понедельникам": Екатерина Стриженова разъехалась с мужем
13:03
Пьяный россиянин упал и погиб при попытке забраться в квартиру через окно
12:58
"Я могу завтра сдохнуть": взрослый сын-фрик живет за счет Яковлевой
12:48
"Целенаправленно занимался только сыном": муж Савельевой о декретном отпуске
12:47
Экс-муж Горбачевой признал измену и осудил откровенность артистки у Дудя
12:40
"А как же я?": малолетние сын и дочь сбежали от ошарашенной Арбениной
12:25
"Жестокая и ранящая колкость": Миддлтон объявила войну британским журналистам
12:21
Располневшая Меньшова призналась в главном страхе
12:20
В Москве 101-летняя женщина выздоровела от коронавируса
12:05
Виктор Логинов из сериала "Счастливы вместе" показал младшего сына: Точная копия
12:04
Сколько потеряли самые богатые россияне из-за коронавируса
11:55
Молодая медсестра с изящными формами тайно снималась для Playboy по ночам
11:43
"Мне это все не нужно": Жигунов сделал радикальный шаг из-за трагической любви
11:43
В Минтруде назвали число безработных в России
11:33
52-летняя Памела Андерсон хранит купальник из "Спасателей Малибу": Дефилирует в нем по гостиной
11:29
Лучше масок: вирусолог назвал самое эффективное средство защиты от COVID-19
11:21
Трампа спрятали в бункере из-за массовых беспорядков в США
11:07
Интимные ласки Костенко и Тарасова попали на камеру
11:04
О душе пора подумать: очередная молодуха бросила Джигарханяна
10:55
"Время не лечит": Макеева убита страшной трагедией
10:54
Вышел трейлер британского сериала про отравление Скрипалей
10:52
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
10:52
В США подозревают Москву в причастности к массовым беспорядкам в стране
10:40
Коронавирусом в России заразились свыше 414 тысяч человек
10:37
Курящих и пьющих россиян хотят включить в группу риска по коронавирусу
10:31
Пригожину и Тарзану предложили возглавить профсоюз шоу-бизнеса
10:30
Бриллианты, меха и машина от любовника: Рублевка два дня гуляла на юбилее Кравец
10:21
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом
09:54
Погода в мае 2020 года установила исторический рекорд
09:53
Заворотнюк поведала о своем питании во время борьбы с болезнью
09:52
"Выгонял дочь на мороз": всплыли новые шокирующие данные об Успенском
09:48
Наташа Королева о расставании с мужем после жуткого скандала
09:40
Неизвестные уничтожили звезду Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде
09:38
"Интересуют только секс и наркотики": Лобода в шоке от увлечений детей
09:13
Песков рассказал о важном личном поручении Путина по коронавирусу
09:09
"Я получила травму": Бузова сообщила о нападении
09:05
"Нашла коса на камень": Валерия откровенно о серьезной ссоре с Пригожиным
08:33
"Больно на пальцы становиться": убивший Началову недуг заподозрили у Волочковой
08:26
"Состояние явно не стабильное": подробности тяжелой болезни Елены Воробей
06:05
"Нам врут": пожаловавшийся на безденежье Пригожин не получил "Доширак"
04:24
"Потрясающая телеведущая": дочь Галкина и Пугачевой покорила способностями
02:07
Бывшая возлюбленная назвала причину расставания с принцем Гарри: Страх неудачи
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это было ужасно": Степаненко откровенно о разводе с Петросяном
"Я получила травму": Бузова сообщила о нападении
Заявившая о нетрадиционной ориентации дочь Ефремова задумалась об усыновлении ребенка
"Сердце остановилось навсегда": звезда шоу "Дом-2" раздавлена известием о смерти матери
"Шоу достойно ее талантов": потерпевшую крах Собчак гонят на "Дом-2"
Киркоров потратил баснословную сумму на кровать
Шоу-бизнес

"Блондинки по понедельникам": Екатерина Стриженова разъехалась с мужем

Екатерина Стриженова. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
52-летняя Екатерина Стриженова высмеяла недавно введенное расписание прогулок в Москве из-за пандемии. Такой график разделил актрису с мужем.
прочитано 999 раз

Екатерина Стриженова высказалась насчет графика прогулок, который ввели в Москве на прошлой неделе. В своем инстаграм-аккаунте она написала, что новые правила развели ее с мужем. Поскольку супруги прописаны в разных домах, они вынуждены гулять каждый по своему расписанию.

ПО ТЕМЕ

"Я – лох": Стриженова бросилась спасать взвывшую от страданий Толкалину

"Режущая боль": Стриженова рассказала об онкологии

 Екатерина Владимировна Стриженова

Екатерина Владимировна Стриженова телеведущая

Таким образом, встречаться возлюбленные могут лишь два раза в неделю. Этого, по всей видимости, мало телеведущей. Екатерина посмеялась над таким графиком. Она предложила сделать расписание прогулок согласно цвету волос, знаку зодиака или размеру ноги. "Блондинки по понедельникам, брюнетки по вторникам, а рыженькие по средам ", – написала Стриженова.

Пользователи Сети попросили без шуток высказаться на эту тему. Екатерина отметила, что из-за придуманного властями графика лишь возрастает шанс встретиться с соседями, с которыми надо держать рекомендуемую дистанцию в полтора-два метра.

Напомним, что Екатерина больше 30 лет состоит в браке с актером и режиссером Александром Стриженовым. У супругов есть две дочери – 32-летняя Анастасия и 19-летняя Александра.

Автор: 1 июня 2020, 13:14 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодящаяся Казарновская утерла нос располневшей Стриженовой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Песков рассказал о важном личном поручении Путина по коронавирусу
ПНС пытается шантажировать Россию, поставив под угрозу жизни пленных ученых
Бывший депутат высказался о Зеленском начистоту: Мертвый лев
Порошенко за время пандемии снова стал долларовым миллиардером

Шоу-бизнес

Алла об этом молчала много лет: лучшая подруга Пугачевой рассекретила взрослого сына
"Слишком нежная фиалка": звезду "Дома-2" выгнали с необитаемого острова
Нетрадиционная любовь и антидепрессанты: как живет юная дочь Михаила Ефремова
"Это кто?": актер Сафонов чуть не проворонил знакомство с будущей женой

Проишествия

На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Так это грузчик!": таинственного возлюбленного Волочковой разоблачили

Балерину вывели на чистую воду
Шоу-бизнес

О душе пора подумать: очередная молодуха бросила Джигарханяна

Расстояние и время оказались помехой
Шоу-бизнес

"Жестокая и ранящая колкость": Миддлтон объявила войну британским журналистам

Герцогиня Кембриджская намерена наказать их за ложь

Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 июня 2020 года

Что произошло за сутки

Гороскоп

Совет на выходные 30-31 мая 2020 года
Гороскоп на выходные 30-31 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 1 по 6 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+