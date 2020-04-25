"Режущая боль": Стриженова рассказала об онкологии

Знаменитость рассказала, что почувствовала "режущую боль" в глазу и сразу же отправилась в больницу. На своей странице в "Инстаграме" Екатерина Стриженова опубликовала видеозапись, сделанную в кабинете врача.
Телеведущая обрадовалась, что не все клиники были перепрофилированы под инфекционные медучреждения. По мнению звезды, сейчас очень важно не забывать о других тяжелобольных пациентах, в том числе и о людях, страдающих от рака.
"Важно организовать лечение и последовательный прием лекарств онкологическим больным, людям с диабетом, муковисцидозом. Иначе мы потеряем еще больше людей!", – написала Екатерина Стриженова.
Ранее телеведущая стала жертвой критики. В личном микроблоге она опубликовала фотографию нового наряда. Подписчики не оценили образ Екатерины Стриженовой. "Демонстрация всякого барахла", – написал один из комментаторов. Знаменитость решила оставить замечание без ответа.
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