"Интересуют только секс и наркотики": Лобода в шоке от увлечений детей

Светлана Лобода – счастливая мать двоих дочерей. Но как же сложно порой разговаривать с ними, объяснять какие-то вещи. Ведь вопросы девочек порой ставят певицу в тупик.



Еве – старшей дочери Светланы – девять лет. "Она очень творческий ребенок – много читает, смышленая и умная не по годам", – хватается певица. Вероятно, эта начитанность и вынуждает девочку обращаться к знаменитой матери с совсем не детскими разговорами. Причем каждый раз ребенок выбирает все более смелые темы, задает все более откровенные вопросы.

"Сейчас мы начали обсуждать серьезные взрослые вопросы, – призналась Лобода. – Когда она спрашивает "Мама, что такое секс?", "Мама, занималась ли ты сексом?", скажу вам честно, я теряюсь. С трудом подбираю слова, которыми объяснить ребенку, что это, кто этим занимается, с какого возраста".

По мнению Светланы, крайне важно говорить обо всем тактично, деликатно, доступно. Ее собственное детство пришлось на пору, когда тема секса считалась почти табуированной и вслух про это не говорили.

"Когда у тебя ребенок близится к подростковому возрасту, нужно находить правильные слова, – убеждена артистка. – Я постоянно ищу в интернете литературу, чтобы понимать, как доносить информацию до детей, что и как правильно объяснять, потому что от этого зависит очень многое в ее жизни. И, конечно, лучше, чтобы интересующие сложные темы ребенку объясняли мама и папа, чем она будет находить ответы у подружек в школе".

Певица знает, что волнует сегодня малышей в возрасте, когда бы в куклы еще играть да на скакалке прыгать. Поэтому и старается максимально доступным языком говорить про самые непростые вещи. "Современных детей интересуют только радикальные темы: секс, наркотики, самые жесткие рэп-исполнители (и мы понимаем, какие у них тексты). Поэтому и у меня, и у няни проходят ежедневные дискуссии с Евой – что правильно, а что неправильно", – заключила артистка.

Напомним, у певицы двое детей – помимо девятилетней Евы есть еще двухлетняя Тильда. Отец первой известен – хореограф Андрей Царь. От кого рождена вторая дочь, певица тщательно скрывает.