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Сходство поражает: красавица-дочь пошла по стопам Началовой

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Евгений Алдонин опубликовал трогательное выступление своей дочери Веры. Девочка унаследовала голос звездной матери, чем поразила поклонников Юлии Началовой.
прочитано 665 раз

Футболист Евгений Алдонин, бывший муж певицы Юлии Началовой трогательно поздравил россиян с праздником Великой Победы. На своей странице в "Инстаграм" звездный спортсмен вместе с другими футболистами прочел известное стихотворение Константина Симонова "Жди меня", написанное в начале войны. Но настоящим сюрпризом для фанатов стала военная песня в исполнении его общей с Юлией Началовой дочери – 13-летней Веры.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Девочка исполнила песню "Письмо с фронта". "Верочка спела в честь своего прадедушки Началова Егора Семеновича. Вечная память героям! Помним, гордимся и чтим! Верочка, ты большая умничка", – подписал нежное видео футболист.

Поклонники скончавшейся в прошлом году певицы Юлии Началовой были очень рады возможности услышать голос ее дочери. "Мамин голос", "Верочка, браво! Ты большая молодец", "Будто Юля поет", "Как же у Веры голос похож на мамин", – удивляются восторженные фанаты.

Об успехах Веры в игре на фортепиано было известно давно, а теперь оказалось, что девочка унаследовала от звездной матери еще и нежный, проникновенный голос. Если дочь Началовой захочет связать свою жизнь с пением, ее точно ждет успех!

9 мая 2020, 18:13 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красавица Началова из могилы побила Децла

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Тамара
Ответить
Только Исаевой не давайте Верочку. Пусть ребенка не коснется тяжелая творческая дорога, какая с Исаевой была у Юлечки. Юля-Юля, как же так.
Гость
Ответить
Супер. Умничка. Красиво. Спасибо большое.
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