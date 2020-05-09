Что стало с волосами? Рудковская изменилась до неузнаваемости

Яна Рудковская поразила фанатов неожиданным образом. Подписчики звезды были в шоке от того, что она сделала с собственной внешностью.



Популярная телеведущая и звездный продюсер Яна Рудковская набирает обороты в "Инстаграм". Резко изменившийся из-за карантина распорядок дня высвободил у знаменитости кучу времени, и она всерьез взялась за пиар своей страницы. Девушка проводит конкурсы, активно рекламирует все подряд, бесконечно демонстрирует подписчикам, чем она позавтракала, что ела на обед и как трапезничает на ужин. Разнообразие в поток контента привносят странные, но забавные ролики с мужем фигуристом Евгением Плющенко и сыном Сашей Гном Гномычем.

Накануне, рекламируя очередную контору, Рудковская предстала перед публикой в неожиданном образе. Волосы девушки укоротились в два раза. Новый вид дивы со стрижкой каре изумил фанатов. На этот раз реакция общественности была резко положительной – ведь новая прическа скостила 45-летней телеведущей с десяток лет!

"Каре – да!", "Какая красивая Яночка и стрижка", "Будто десять лет скинула!" – поражаются фолловеры. Но их восторги оказались преждевременными. Выяснилось, что знаменитость просто собрала волосы в хвост и выпустила несколько прядей, обрамляющих лицо, что и создало новый образ. Модную стрижку Рудковская себе не делала – тем более на карантине этим негде заняться.

К слову, многие фанаты сошлись во мнении, что с короткими волосами телеведущей лучше, и предложили всерьез задуматься на тему стрижки каре.