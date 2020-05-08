"Готовим подарок": Киркоров заинтриговал видео с отцом

Филипп Киркоров порадовал поклонников анонсом выступления. Они вместе с родителем записали песню ко Дню Победы.

Филипп Киркоров отметил, что они с отцом готовят подарок ветеранам. Артист рассказал, что с песней "Алеша" у него связана личная история. По его словам, в 1985 году он с Бедросом Киркоровым исполнили эту композицию.

Филипп Киркоров также подчеркнул важность Дня Победы для России и ее граждан. "Смотрите завтра праздничный концерт на Первом @1tv", – анонсировал мероприятие певец.