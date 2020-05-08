"Готовим подарок": Киркоров заинтриговал видео с отцом

Филипп Киркоров отметил, что они с отцом готовят подарок ветеранам. Артист рассказал, что с песней "Алеша" у него связана личная история. По его словам, в 1985 году он с Бедросом Киркоровым исполнили эту композицию.
Филипп Киркоров также подчеркнул важность Дня Победы для России и ее граждан. "Смотрите завтра праздничный концерт на Первом @1tv", – анонсировал мероприятие певец.
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